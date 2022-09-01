الكرملين: نخشى من استفزازات كييف خلال زيارة بعثة وكالة الطاقة لـ زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - أعرب الكرملين عن خشيته من الاستفزازات الأوكرانية خلال زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، مشيرا إلى أن كييف تحاول زعزعة استقرار الوضع.





وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف - للصحفيين اليوم الخميس - "نحن بالتأكيد نخشى الاستفزازات من الجانب الأوكراني، نظرا للقصف الاستفزازى الهمجى المطلق الذى لا يتوقف". وأضاف بيسكوف "هناك محاولات جديدة أخرى لزعزعة استقرار الوضع، ولكن كما فى السابق نحن ننتظر هذه المهمة ومستعدون للتعاون، ونحن مهتمون بوصول هذه البعثة إلى المحطة". يُذكر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوى إبقاء عدد من الأفراد فى المحطة بشكل دائم. وتضم البعثة حوالى عشرة موظفين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون فى الأمن النووى، مع فريق كبير من موظفى الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.

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