جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ألقى نظرة الوداع على رئيس الاتحاد السوفيتى السابق ميخائيل جورباتشوف فى المستشفى المركزى بموسكو ووضع الزهور على التابوت، مشيرا إلى أن بوتين لن يشارك فى مراسم الجنازة والدفن.





وأضاف بيسكوف، فى تصريح للصحفيين اليوم الخميس، "لقد غادر الرئيس بوتين موسكو إلى منطقة كالينينجراد اليوم ولديه عمل هناك، ولكن قبل مغادرته زار المستشفى السريرى المركزى حيث يرقد جورباتشوف وودّعه ووضع الزهور على التابوت". وأوضح أن "مراسم الوداع العام والدفن ستقام يوم 3 سبتمبر الجارى، ولكن بسبب جدول عمل الرئيس بوتين فى هذا التاريخ لن يكون بالإمكان حضور المراسم". وكان الرئيس الأخير لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ميخائيل جورباتشوف، توفى فى 30 أغسطس الماضى بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 92 عاما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: بوتين لن يشارك فى جنازة جورباتشوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.