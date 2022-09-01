العالم اليوم - الإمارات.. قفزة بأرباح شركات الطاقة المدرجة بالنصف الأول

انتم الان تتابعون خبر الإمارات.. قفزة بأرباح شركات الطاقة المدرجة بالنصف الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 03:21 مساءً - سجلت شركات الطاقة والمرافق المدرجة في أسواق المال الإماراتية قفزة في الأرباح على أساس سنوي بنسبة 34.5 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما زادت الإيرادات بنحو 24.8 بالمئة بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية مستفيدة من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

واستناداً إلى النتائج المالية للشركات المُعلنة على مواقع الأسواق المالية، وصلت الأرباح الصافية لخمس شركات مُدرجة في قطاع الطاقة والمرافق إلى 10.907 مليار درهم (2.97 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 8.108 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تعادل 2.8 مليار درهم.

وزادت إيرادات الشركات الخمس على أساس سنوي بنسبة 24.8 بالمئة من 46.94 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي إلى 58.58 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة تعادل 11.64 مليار درهم، بينما زاد إجمالي أصول "موجودات" الشركات الخمس من 391.77 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021، إلى 399.36 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة تقارب 7.6 مليارات درهم خلال 6 أشهر.

أبوظبي الوطنية للطاقة

جاءت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في الصدارة مع بلوغ صافي الدخل 4.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 50 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مع زيادة كبيرة في مساهمة قطاع النفط والغاز.

وحقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 25.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 15 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز، فيما وصلت أصول الشركة إلى 178.69 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي.

هيئة كهرباء ومياه دبي

ارتفعت الأرباح الصافية لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" إلى 3.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 2.48 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الإيرادات بنسبة 15 بالمئة من 10.53 مليار درهم إلى 12.08 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الطلب.

وارتفعت أصول الشركة من 169.44 مليار درهم في نهاية العام الماضي إلى 176.34 مليار درهم في نهاية يونيو بزيادة قدرها 6.89 مليار درهم خلال 6 أشهر.

أدنوك للتوزيع

نجحت شركة "أدنوك للتوزيع" في تحقيق نتائج قوية عن النصف الأول من 2022، حيث سجّلت صافي ربح بقيمة 1.56 مليار درهم (425 مليون دولار)، ونما حجم إجمالي مبيعات الوقود على أساس سنوي بنسبة 9 بالمئة.

فيما زاد حجم مبيعات وقود الشركات بنسبة 27 بالمئة، في حين وصل إجمالي حجم الأصول إلى 15.35 مليار درهم (4.2 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي مرتفعة من 13.77 مليار درهم (3.8 مليار دولار) في نهاية ديسمبر 2021.

أدنوك للحفر

وسجلت "أدنوك للحفر" نمواً قوياً في صافي أرباحها عن النصف الأول من العام بنسبة 34 بالمئة لتصل إلى 1.39 مليار درهم، في حين زادت الإيرادات بنسبة 13 بالمئة لتصل إلى 4.66 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مَدفوعاً بقطاع خدمات أعمال الحفر البرية، وجُهود الشركة المتواصلة لتمكين مجموعة "أدنوك" من تحقيق أهدافها الطموحة المتمثلة في رفع سعتها الإنتاجية.

دانة غاز

وارتفع صافي أرباح "دانة غاز" بنسبة 82 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 407 ملايين درهم، مقارنة بصافي أرباح معدّلة بقيمة 225 مليون درهم حققتها الشركة من عملياتها خلال النصف الأول من 2021 بعد استثناء قيد مخصصات انخفاض قيمة الأصول الذي تم عكسه في النصف الأول من عام 2021، وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 31 بالمئة لتصل إلى 1.041 مليار درهم، فيما وصل إجمالي الأصول إلى 9.79 مليار درهم.