العالم اليوم - عبدالله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 03:21 مساءً - تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية إيران.

وحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، فقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دفعها إلى الأمام وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع دول الجوار بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.

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