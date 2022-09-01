العالم اليوم - الكرملين يكشف موقف بوتن من حضور مراسم دفن غورباتشوف

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 03:21 مساءً - أعلن الكرملين، الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، لن يحضر مراسم دفن آخر زعيم للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، الذي توفي مساء الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عاما.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "نعرف أن المراسم الرئيسية ستُقام في الثالث من سبتمبر، وكذلك مراسم الدفن، لكن جدول الرئيس لن يسمح له بأن يحضر".

وأوضح أن بوتن سبق أن توجه إلى المستشفى حيث توفي غورباتشوف في موسكو "لوضع زهور قرب نعشه"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأشار بيسكوف إلى أنه ستكون هناك "عناصر جنازة رسمية" أثناء تشييع غورباتشوف، خصوصا مشاركة "حرس الشرف"، وأن ذلك سيُنظم "بمساعدة الدولة".

وتوفي غورباتشوف مساء الثلاثاء "بعد صراع طويل مع مرض خطير"، حسب ما أفاد المستشفى التابع للرئاسة الروسية، حيث كان يعالج.

ويحظى غورباتشوف، الذي وصل إلى السلطة عام 1985، باحترام كبير في الدول الغربية، فيما يأخذ عليه جزء من الروس مساهمته في انهيار الاتحاد السوفيتي.

وكان غورباتشوف آخر زعيم لا يزال على قيد الحياة من حقبة الحرب الباردة التي يتردد صداها بكثرة الآن، منذ قرار بوتن إطلاق الحملة العسكرية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.