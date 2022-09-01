جونسون: يجب أن تسرع أوروبا فى وقف الاعتماد على الطاقة من روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، لا بد من المضى فى بناء محطة نووية جديدة لسد عجز الطاقة، مؤكدا على ضرروة أن تسرع بريطانيا ودول أوروبا فى وقف الاعتماد على الطاقة من روسيا.

كما تعهد جونسون بإنفاق 700 مليون جنيه إسترلينى لإنشاء محطة طاقة نووية فى إنجلترا، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

يشار إلى أن قطاع الطاقة فى بريطانيا، كان قد شهد ارتفاعا غير مسبوق بأسعار الكهرباء والغاز وسط توقعات بأن يشهد المزيد من الضبابية مع حلول الشتاء المقبل. ويتهم حزب العمال المعارض، المحافظين بالعجز عن إيجاد الحلول الناجمة عن أزمة الطاقة التى تعصف بالمجتمع البريطانى.