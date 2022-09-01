روسيا تعلق على قرار تقييد منح التأشيرات الأوروبية لمواطنيها

جدة - نرمين السيد - قال لافروف، إن "الغرب أطلق بلا خجل العنان لحرب هجينة ضد روسيا فى أوكرانيا ويحاول بعدوانه غير المسبوق تعويض عدم قدرته على إدارة الشؤون على أساس الاحترام المتبادل"، مؤكدا أنه لن ينجح فى إضعاف روسيا، كما لم ينجح أحد فى الماضى.

وأضاف لافروف فى كلمة أمام طلبة معهد موسكو للعلاقات الدولية، اليوم الخميس، أنه لا يعتقد أن روسيا يجب أن ترد بالمثل على خطوات الاتحاد الأوروبى، واصفا السياسيين الأوروبيين الذين يريدون حظر إصدار التأشيرات للروس بـ"الأشخاص المثيرين للشفقة"، وأن موسكو لن تعزل نفسها.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى، كان قد قرر أمس الأربعاء، تعليق التسهيلات الممنوحة للروس بشأن تأشيرات الدخول.