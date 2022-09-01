العالم اليوم - أخيرا بعد المناوشات.. بعثة وكالة الطاقة تصل زابوريجيا

انتم الان تتابعون خبر أخيرا بعد المناوشات.. بعثة وكالة الطاقة تصل زابوريجيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 02:15 مساءً - وصل مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، إلى محطة زابوريجيا النووية، التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا.

وشاهد مراسل لرويترز فريق الوكالة لدى وصوله للمحطة ضمن قافلة ضخمة، ووسط وجود مكثف للقوات الروسية.

وكان وصول الوفد قد تأخر بعد تقارير عن اندلاع قتال في وقت سابق الخميس، في محيط أكبر محطة نووية في أوروبا، والتي تسيطر عليها موسكو منذ مارس.

تبادل اتهامات

وكانت أوكرانيا، الخميس، قد اتهمت روسيا بقصف مدينة إنرغودار التي تقع فيها محطة زابوريجيا النووية قبل زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جهته اتهم الجيش الروسي القوات الأوكرانية بإرسال فريق من "المخرّبين" إلى قرب محطة زابوريجيا النووية، في اليوم الذي يجري فيه فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة إلى المنشأة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نحو الساعة السادسة (الثالثة بتوقيت غرينتش)، نزلت مجموعتَي مخرّبين من الجيش الأوكراني، يصل عدد أفرادها إلى ستين شخصًا، من على متن 7 قوارب.. على بعد 3 كيلومترات نحو شمال شرق محطة زابوريجيا النووية".

زابوريجيا تحت سيطرة روسيا