جدة - نرمين السيد - وأوضح لافروف -خلال كلمة له فى بداية العام الدراسى بمعهد موسكو للعلاقات الدولية، اليوم الخميس- أن بلاده تنتظر الموضوعية على الرغم من أن جميع الأشخاص الآخرين، الذين شاركوا بطريقة أو بأخرى فى هذه الزيارة، من الواضح أنهم لا يريدون أن تتوصل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استنتاجات موضوعية.
وأفادت وسائل إعلام صباح اليوم بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت -فى وقت سابق- عن عملية تخريبية قامت بها القوات الأوكرانية صباح اليوم بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصريح جديد من لافروف بشأن محطة زابوريجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.