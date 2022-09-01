ماكرون: العالم يتعرض لتقلبات حادة.. وأزمة المناخ دقت ناقوس خطر

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن أزمة المناخ دقت ناقوس خطر لا يمكن التغاضى عنه بعد اليوم، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم ساهمت فى زعزعة التوافق الدولى، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





ودعا ماكرون، فى كلمة له اليوم الخميس، إلى تعزيز التعاون الدولى لمواجهة التحديات العالمية القائمة، مؤكدا أن جائحة كورونا أكدت أهمية التعاون والتكاتف لمواجهة الأزمات. وتابع ماكرون بالقول، إن "العالم يتعرض حاليا لتقلبات حادة وعلينا التحلى بالمسؤولية"، مضيفا أن أزمتا الطاقة والغذاء أوضحتا حجم الاختلافات التى يشهدها العالم. أما فيما يخص الأزمة "الروسية - الأوكرانية"، دعا ماكرون إلى مواصلة الحوار مع موسكو على خلفية الحرب فى كييف.

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