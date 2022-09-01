زيلنسكى يتهم روسيا بتدمير الجامعات والمدارس فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكى، إن القوات الروسية قامت بتدمير عشرات الجامعات ومئات المدارس ورياض الأطفال فى جميع أنحاء أوكرانيا بهدف حرمان الشعب الأوكرانى من المعرفة والتاريخ والثقافة، غير أن محاولاتهم باءت بالفشل.





وأضاف زيلنسكى -فى منشور عبر تطبيق تليجرام- أن "عشرات الجامعات والمئات من المدارس ورياض الأطفال فى جميع أنحاء أوكرانيا تضررت ودمرت من قبل المحتلين" (على حد وصفه). لقد سعوا إلى حرماننا من ماضينا وتاريخنا وثقافتنا ومعرفتنا. لكنهم فشلوا. فنحن نواصل العيش ونطور البلاد ونطور أنفسنا ونتعلم أشياء جديدة وندرس ونصبح أقوى. والأهم من ذلك، نواصل بناء مستقبلنا الأوكرانى الحر والمستقل". ووفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية فقد نشر زيلنسكى، سلسلة من الصور تظهر المؤسسات التعليمية الأوكرانية التى دمرتها القوات الروسية.

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