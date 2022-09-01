العالم اليوم - أبرز ضحايا "الفائدة".. المعدن الأصفر عند قاع 6 أسابيع

انتم الان تتابعون خبر أبرز ضحايا "الفائدة".. المعدن الأصفر عند قاع 6 أسابيع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 01:18 مساءً - تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى ما دون مستوى 1700 دولار لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ ستة أسابيع، مع تمسك البنوك المركزية الكبرى بتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم، مما كبح الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1704.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:17 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس 1699.30 دولار في وقت سابق في أدنى مستوى منذ 21 يوليو.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1716.60 دولار.

وتعرضت أسعار الذهب لضغوط بالغة بسبب التضخم، والذي بلغ مستويات هي الأعلى في عقود، ما دفع البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية.

وفقد سعر الذهب أكثر من 350 دولارا منذ أن تجاوز 2000 دولار في أوائل مارس، وسجل خامس انخفاض شهري على التوالي في أغسطس، في أطول سلسلة خسائر شهرية منذ 2018.

كما ظل الدولار الأميركي قرب ذروة عقدين، مما زاد من الضغط على الذهب، إذ زاد ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمئة إلى 17.74 دولار للأونصة، لتصل لأدنى مستوى في أكثر من عامين.

وهبط البلاتين بنسبة 0.7 بالمئة إلى 840.58 دولار بينما زاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2098.53 دولار.