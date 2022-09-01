نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وزير اردني سابق يطالب بزيادة جمارك السيارات وينتقد شراء المواطنين سيارات مستعملة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 سبتمبر 2022 01:05 مساءً - دوت الخليج - احمد الرجوب :- استغرب مواطنون تصرحات لوزير النقل السابق جميل مجاهد حول الأزمة المرورية وأسبابها .

فقد قال مجاهد لبرنامج تلفزيوني مساء الثلاثاء : " أنا مع زيادة الجمارك على السيارات " .

أضاف موضحا : " أن الإجراءات الحكومية المتمثلة بتخفيض الرسوم الجمركية والسماح باستيراد المركبات المستعملة، كذلك التسهيلات المقدمة للأفراد من البنوك، عوامل ساهمت في سهولة اقتناء المركبات، ولذا زيادة أعدادها، ما زاد في تفاقم الأزمات المرورية " .

وقال معلقون إن مجاهد ، وكما يبدو مستاء من أن يقتني الفقراء سيارات مستعملة ، وكان يفترض به الإجابة عن سؤال : أين الطرق الجديدة والمسارات المستحدثة لاستيعاب السيارات التي تفد إلى الشوارع ، وإنه لأمر طبيعي أن تشهد الشوارع ازدحامات إذا كان الأمر يتعلق بدخول سيارات إلى البلد في الوقت الذي لا زالت فيه الشوارع على حالها " .