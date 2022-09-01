نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للنساء الأرامل والمطلقات والغير متزوجات متاح عند الطلب دعم سكني الشروط والرابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى الكثير من الاسر والتي ظروفهم تحتاج الى مساعدة في تقديم طلب لدعم سكني ومن هذه الاسر النساء المطلقات والارامل والغير متزوجات ومن ينطبق عليهم شروط الدعم يتلقون الدعم طالما مستوفيين للشروط وهو ماسوف نوضحه بداخل المقال ونوضح اهم مزايا الدعم وكيفية التسجيل لطلب الدعم وكيفية الاستعلام عن استحقاق الدعم، حيث يعد برنامج سكني أحد أبرز البرامج التي قدمتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية، ويقوم بتخصيص 280 ألف منتج سكني في مختلف أنحاء السعودية، منها 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، و75 ألف أرض سكنية، و85 ألف رقم جديد لصندوق التنمية العقارية، وما يتعدى 300 ألف منتج سكني في مختلف مناطق المملكة، ويدعم البرنامج المواطنين السعوديين الأكثر احتياجًا ومن لا يمتلك وحدة سكنية، طبقًا للشروط والضوابط المحددة والمعلن عنها، ويقوم البرنامج بدعم النساء السعوديات من الأرامل والمطلقات والغير متزوجات طبقًا لعدد من الضوابط. الشروط الواجب توافرها للدعم السكني للنساء المطلقات: يشترط ألا تمتلك المرأة المطلقة وحدة سكنية خاصة بها.

كما يشترط أن تمتلك المرأة المطلقة أحد الأبناء سعودي الجنسية.

ويشترط ألا تكون المرأة المطلقة من مستفيدي الدعم السكني سابقًا.

ويشترط أن تكون المرأة المطلقة من مقيمي المملكة العربية بصورة دائمة.

ويشترط ألا تمتلك المرأة المطلقة أي أصول ذات قيمة كبيرة أو أموال. الشروط الواجب توافرها للدعم السكني للنساء الأرامل: أن يكون المتقدمات من ذوي الجنسية السعودية لا غير ومقيم في السعودي

عدم امتلاكه وحدة سكنية للعيش فيها.

ويشترط ألا تمتلك أصول سكنية.

من أهم الشروط أن يكون المتقدمين يقومون بالتسجيل لأول مرة للحصول على الدعم. الاوراق والمستندات والوثائق المطلوبة للحصول على الدعم السكني: من أهم الأوراق المطلوبة عند التقديم بيان موضح به دخل الشخص المتقدم من جهة العمل معتمد. تقديم السجل المدني الخاص بالعائلة. وفي حالة كون المتقدم امرأة أو يتيم، يلزم تقديم الأوراق الخاصة بالإعالة. كيفية التسجيل في الدعم السكني: ادخل على رابط موقع سكني.

أن يقوم الشخص المستفيد بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول

التأكد من كتابة رقم الهوية بشكل صحيح

إكمال المعلومات الشخصية المطلوبة منك.

الضغط على تأكيد المعلومات. كيفية الاستعلام عن الدعم السكني: الدخول على الرابط الرسمي موقع سكني

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

كتابة رقم الهوية.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك القيام بالضغط على الاستعلام برقم الهوية.

ضرورة كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح

الضغط على استعلام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للنساء الأرامل والمطلقات والغير متزوجات متاح عند الطلب دعم سكني الشروط والرابط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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