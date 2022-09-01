نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم في وظائف وزارة الدفاع الإدارة العامة للخدمات الصحية 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية، عن وجود بعض الوظائف الشاغرة في عدة تخصصات، وكذلك متطلبات القبول لكل من الرجال والنساء، هذا وقد أعلنت المديرية العامة للصحة بوزارة الدفاع، عن توفر 3569 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات. وأوضحت أن المجالات الإجبارية تشمل “الطب والتمريض والخدمات الطبية المساعدة والصحة العامة وإدارة المستشفيات والتثقيف الصحي والطيارين وصيانة الطائرات”، كما أشارت إلى أنها ستنتهي في 4 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022.
كيفية التقدم لوظيفة وزارة الدفاع في الخدمات الصحية 1444
للتقدم لوظيفة بوزارة الدفاع والصحة السعودية اتبع الخطوات التالية:
- قم بزيارة الموقع الرسمي للمديرية الرئيسية للخدمات الطبية العسكرية.
- انقر فوق رمز إنشاء السيرة الذاتية.
- أضف معلومات التسجيل.
- يتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد تسجيلك.
- بعد ذلك، سيتم إنشاء نموذج استئناف.
- يرجى ملء المعلومات اللازمة والتقدم بطلب.
- بعد الانتهاء من السيرة الذاتية، يمكن للباحثين عن عمل التقدم للوظائف الشاغرة من خلال الموقع الإلكتروني.
شروط الالتحاق بالخدمة الصحية للجيش 1444
حددت المديرية العامة للخدمات الصحية شروط الأهلية لكل من الرجال والنساء، مراجعة شروط القبول للرجال والنساء على النحو التالي:
- يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية. إلا من نشأ مع والديهم خارج المملكة لخدمة والدهم.
- أن يكون المتقدمون (40) أو أكبر (17) أو أكبر.
- يجب ألا يكون المتقدم متزوجًا من امرأة غير سعودية.
- اختبار لياقة بدنية ناجح لمقدم الطلب.
- ألا يكون المتقدم قد أدين بأي جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة.
- يجب أن يكون المتقدمون أشخاصًا جيدين وحسن التصرف.
- ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية في المملكة.
- يجب أن يكون لديك الخلفية الأكاديمية المطلوبة وقت تقديم الطلب.
شروط القبول في الخدمات الصحية للنساء
تحدد شروط القبول في خدمات صحة المرأة على النحو التالي:
- يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية، باستثناء أولئك الذين نشأوا مع آبائهم خارج المملكة لخدمة الوطن.
- شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.
- يجب أن يكون بين 21 و 40 سنة.
- يجب أن يكون لدى المتقدمين تاريخ جيد وسلوك جيد.
- اجتياز جميع اختبارات اللياقة البدنية.
- يجب ألا يعمل المتقدمون في أي وكالة حكومية بالمملكة.
- لا تتزوج من غير سعودي.
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