نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخراج العنوان الوطني برقم الهوية عبر ابشر لعام 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعرف خدمة استخراج العنوان الوطني بأنها إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة الوصول الوطني الموحد للمملكة وهي خدمة مجانية متاحة لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، حيث أن رقم العنوان الوطني هو أحد الخدمات العديدة التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي. يتعلق قرار مجلس وزراء المملكة العربية السعودية بخطاب وطني ألقاه في عام 1434 هـ 24 رجب، ويُستشهد به كجزء من جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق التنمية الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

أين يمكنني أن أجد عنواني المحلي؟

يمكن عرض العناوين الوطنية للمملكة العربية السعودية بالكامل إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

فتح الموقع الرسمي لمكتب البريد السعودي (سبل) مباشرة.

الرجاء إدخال رقم الهوية أو رقم المقيم.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول إلى مزود الخدمة الخاص بك.

اختر خدمة البريد السعودي.

حدد عنوانًا محليًا.

العنوان برقم الهوية

يمكن العثور على العنوان المحلي في المملكة العربية السعودية برقم الهوية باتباع الخطوات التالية:

انتقل مباشرة إلى موقع العنوان المحلي.

حدد نوع الحساب.

أدخل اسم المستخدم أو رقم المقيم أو رقم التعريف الخاص بك.

ادخل رقمك السري.

أدخل الرمز المرئي الخاص بك.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم الخاص بك.

تعرف على المزيد حول العناوين المحلية.

العنوان الوطني في أبشر

يمكن لأي شخص مسجل على منصة أبشر ربط عنوانه المحلي بالمنصة، ويسهل ذلك الحصول على الخدمات الحكومية التي تتطلب بيانات الإقامة والخدمات الحكومية التي توفر خدمة التوصيل إلى المنازل وعملية إضافة العناوين المحلية، حيث يقوم تطبيق أبشر بذلك تلقائيًا في غضون يوم أو يومين بعد التسجيل في خدمة العنوان بالبنك الوطني في حالة حدوث تغييرات، يمكنك التحديث بسهولة في Apsher باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع العنوان الوطني.

حدد نوع الحساب.

أدخل اسم المستخدم أو رقم المقيم أو رقم التعريف الخاص بك.

ادخل رقمك السري.

أدخل الرمز المرئي الخاص بك.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

انقر فوق “خدمة إدارة العنوان المسجل”.

عرض بيانات العنوان الوطني.

أدخل رقم التعريف القومي الخاص بك.

الرجاء إدخال رقم هاتفك المحمول.

الوصول إلى بيانات المستخدم.

قم بتحديث المعلومات المطلوبة.

بمجرد تأكيد طلبك، ستتم إضافة المعلومات الجديدة إلى حساب أبشر الخاص بك بعد التحقق من قبل السلطات المختصة.

سجل بعنوان محلي

يمكن التسجيل على عنوان محلي في المملكة العربية السعودية إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة تسجيل العنوان المحلي.

اضغط على أيقونة التسجيل في الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية.

حدد نوع الحساب الذي تريد إنشاءه.

انقر فوق أيقونة الاشتراك.

اختيار ما إذا كان الفرد مواطنًا أو مقيمًا.

أدخل معلوماتك الشخصية.

انقر فوق أيقونة الاشتراك.

أدخل تفاصيل إقامتك مثل:

رقم المبنى. أدخل رقم تعريف المواطن الخاص بك أو رقم إقامة الوافد. اختيار الجنسية. الرجاء ادخال تاريخ ميلادك. الرجاء إدخال رقم هاتفك المحمول. أدخل عنوان بريدك الالكتروني. اختيار الجنس.