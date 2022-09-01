بايدن يعلن الطوارئ فى ميسيسيبى

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، حالة الطوارئ فى ولاية مسيسيبى، كونها تشهد عاصمة الولاية "جاكسون"، أزمة فى المياه الصالحة للشرب بعد تعطل المحطة الرئيسية لمعالجة المياه.





وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير- على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الخميس- أن هذا الإعلان يسمح لوزارة الأمن الداخلى والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جميع جهود الإغاثة، التى تهدف إلى التخفيف من المعاناة التى تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة.

وأشارت المتحدثة إلى أن الرئيس بايدن أمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لتكملة جهود استجابة الولاية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن أزمة المياه التى بدأت فى 30 أغسطس وما زالت مستمرة، مؤكدة التزامهم بمساعدة ولاية مسيسيبى خلال هذا الوقت الملح.