العالم اليوم - لمراقبة مستويات الدهون في الجسم.. "السر" في الدماغ

انتم الان تتابعون خبر لمراقبة مستويات الدهون في الجسم.. "السر" في الدماغ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 12:21 مساءً - كان العلماء يعتقدون أنهم فهموا كيف تراقب أدمغتنا مستويات الدهون في أجسامنا، قبل أن تكشف دراسة حديثة معلومة جديدة.

ووفق ما ذكر موقع "ساينس أليرت"، فإن العلماء خلصوا سابقا إلى أن دماغ الإنسان يراقب مستوى الدهون في جسمه من خلال الهرمونات المرتبطة بالدهون الموجودة في مجرى الدم.

ما الجديد؟

اكتشف الباحثون، في دراسة جديدة، نظاما إضافيا يعتمد عليه الدماغ لمتابعة مستويات الدهون في الجسم.

قال لي يي، عالم الأعصاب بمعهد سكريبس للأبحاث في ولاية كاليفورنيا الأميركية، إن الدراسة وجدت أن أجسامنا تحتوي على "نظام حسي كامل مخصص لنقل الرسائل من أنسجتنا الدهنية (الدهون) إلى أدمغتنا".

ما آثار هذا الاكتشاف؟