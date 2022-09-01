كيف اخذ جوال اقساط من اس تي سي بدون فوائد

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عمر شويل - جدة كيف اخذ جوال اقساط من اس تي سي؟ من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها من قبل المواطنين داخل المملكة إضافة إلى المقيمين وذلك لما تتميز به الشركة من توفير أجهزة عالمية متميزة، ولذا يتساءل الأفراد كم أقساط ايفون 13 في STC؟ وهل اقدر اخذ جوال أقساط من STC أم لا، حيث وضعت الشركة شروط تقسيط الجوالات من STC ولا يمكن للمواطن أو المقيم الاستفادة من خدمة التقسيط إلا بعد توافر تلك الشروط، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف كيف اخذ جوال اقساط من اس تي سي.

كيف اخذ جوال اقساط من اس تي سي

للإجابة على تساؤل كيف اخذ جوال اقساط من اس تي سي فقد وفرت الشركة أكثر من طريقة لعملائها والتي تتيح لهم من خلالها الحصول على افضل الجوالات بالتقسيط وبإجراءات مبسطه للغاية ولعل من أهم خدمات التقسيط المتوفرة هو تقسيط جوالات stc ايفون 13 وكذلك تقسيط جوالات stc ايفون 12 والذي يمكن الحصول عليهم من خلال برنامج تقسيط الشركاء الذي توفره الشركة.

شراء جواب بالتقسيط من الاتصالات

تسمح شركة الاتصالات السعودية للعملاء بالتقسيط للجوالات من خلال بعض البنوك المشتركة وذلك بناء على توافر شروط التقسيط الموضوعة من قبل البنك في العميل الراغب في التقسيط ومن أفضل الشركاء بنك الرياض وكذلك بنك الجزيرة والراجحي إضافة إلى بعض البنوك الأخرى المشاركة.

شروط تقسيط جوالات STC بنك الرياض

أتاحت الشركة التقسيط عبر بنك الرياض بناء على توافر الشروط التالية: