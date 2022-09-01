نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Link” حاسبة الدعم حساب المواطن 1444 هـ (زيادة الراتب) portal.ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط حاسبة الدعم حساب المواطن، حيث يبحث المئات من الأشخاص الآن في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن رابط حاسبة برنامج حساب المواطن التقديرية، وهذا لمعرفة قيمة الراتب عن كل شخص وخاصة بعد زيادة المعاشات في الدفعة رقم 58 والتي وصلت للضعف لدى الكثير من المستفيدين، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون نفس عدد الأفراد وجائهم في الاستحقاق في اهلية دعم لحساب المواطن ولهذا يريدون الوصول إلى رابط الحاسبة لمعرفة ما اذا كان المبلغ صحيح ام لا وهل يقومون بتقديم الاعتراض على دفعة الشهر الجديد أم لا، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين في موقع ثقفني.

راتب حساب المواطن

وقد تم زيادة مبلغ دخل المستفيد سواء كان فرد أو الأسرة في البرنامج حساب المواطن، وهذا ما ظهر في الأهلية الخاصة لشهر سبتمبر 2022 الموافق شهر صفر عام 1444 هـ، حيث زاد الدبل تقريبا، وهذه الزيادة أو المبلغ عموما الذي نزل للمستفيد يختلف من شخص إلى آخر حسب عدة عوامل، والتي منها:

عدد أفراد أسرة المستحق.

الدخل الإجمالي الذي يحصل عليه المستفيد خارج الدعم حساب مواطن للسمتفيدين.

وتعرفنا معكم على طريقة معرفة كم مبلغ صرف حساب المواطن للمستفيدين وذلك في ثقفني، فتابعوا معنا.

متى ينزل حساب المواطن

وبالنسبة إلى موعد النزول، فكما نعلم فإنه يتم صرف الدفعات في نظام حساب المواطن السعودي المالي كل شهر في اليوم العاشر ميلادي، ولكن في بعض الأحيان تحدث استثناءات وهذا في حالة اذا صادف يوم 10 ميلادية يوم أو فترة اجازة رسمية.

وبالنسبة إلى إيداع الدفعة لدى المواطنين رقم 58 الخاصة بشهر سبتمبر 2022 والموافق صفر 1444هـ، فسيوافق اليوم العاشر يوم السبت وهو اجازة رسمية في الدوائر الحكومية والبنوك، لذا نتوقع وبنسبة كبير أن يتم الصرف للدعم في يوم الأحد 11 سبتمبر 2022، أو يوم الخميس 8 سبتمبر، حيث سيتم نزول مبالغ الدعم المادي للمواطنين القدامى، والذين عملوا التسجيل في الفترة الأخيرة.

حاسبة الدعم حساب المواطن

ويتيح البرنامج خدمة معرفة مقدار الدعم، وهذا ما تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في برنامج حساب المواطن، حيث يمكنك عمل ذلك عبر استخدام حاسبة الحساب بكل سهولة وهذا لمعرفة ما هو مجموع الراتب الخاص بك، وكذلك الدعم الإضافي ومقارنته بالرقم الموجود في الحساب، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية الدخول عليها، وهو كالآتي:

اذهب إلى الرابط الحكومي حاسبة لبرنامج الدعم حساب المواطن عبر الضغط على protal.ca.gov.sa الإلكترونية.

الإلكترونية. حدد عدد أفراد الأسرة للمواطن.

يطلب منك ادخال بعض البيانات عن رب الأسرة.

ثم ادخل كافة البيانات المطلوبة الأخرى (اجمالي الدخل، السكن ايجار ام لا، إلخ).

بعدها قم بالنقر على احسب.

سيظهر لك الرقم التقريبي الذي من المفترض أن تحصل عليه.

اذا كان المبلغ في حسابك أقل أو أعلى بقليل فلا مشكلة لديك.

غير ذلك قم بالتواصل فما عليك سوى التواصل مع خدمة العملاء عن طريق رقم حساب المواطن الموحد، وهذا للاستفسار عن سبب هذه الأمر.

وبالنسبة إلى الآلية التي يتم احتساب فيها المبلغ الذي تستلمه سواء في الضمان الاجتماعي او حساب مواطن سعودي، فهو غالبا يحسب بناء على مجموع دخلك خارج الدعم، حيث إنه كلما زاد دخلك قل الدعم والعكس صحيح، ولكن في بعض الحالات تحدث بعض الاخطاء وتأتي الدفعة ناقصة أو صفرية.