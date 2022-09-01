العالم اليوم - قرار مرتقب للفائدة يهبط بأسهم أوروبا لأدنى مستوى في 7 أسابيع

انتم الان تتابعون خبر قرار مرتقب للفائدة يهبط بأسهم أوروبا لأدنى مستوى في 7 أسابيع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 11:17 صباحاً - استهلت الأسهم الأوروبية شهر سبتمبر بتراجع شديد، إذ أدت المخاوف حيال زيادات حادة في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم القياسية في المنطقة إلى دفع المؤشر ستوكس 600 إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع اليوم الخميس.

وتراجع المؤشر الأوروبي لليوم الخامس على التوالي، إذ انخفض 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت جميع القطاعات خلال التداول وكانت أسهم التكنولوجيا شديدة التأثر بمعدلات الفائدة من بين أكبر الخاسرين. وهبطت أسهم قطاع التعدين 1.8 بالمئة بعد هبوط أسعار المعادن.

وتتوقع أسواق المال في منطقة اليورو وجود فرصة 80 بالمئة لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، مقارنة مع ما يزيد قليلا عن 50 بالمئة أمس الأربعاء.

وتراجع سهم لوفتهانزا الألمانية 3.2 بالمئة بعد أن أعلنت نقابة للطيارين أمس عن إضراب من المقرر أن يبدأ غدا الجمعة بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور.

وتعرضت أسهم السلع الفاخرة لضغوط، وانخفض سهم إل.في.إم.إتش مالكة لويس فويتون وهيرميس وبربري بين 1.6 بالمئة و2.2 بالمئة.

وأظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة الألمانية على غير المتوقع في يوليو إذ أظهر قطاعا مبيعات التجزئة عبر الإنترنت والأغذية انتعاشا.