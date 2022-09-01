وكالة الطاقة تؤكد الإبقاء على زيارة فريقها لمحطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسى، اليوم الخميس، الإبقاء على زيارة فريقه إلى محطة زابوريجيا النووية فى أوكرانيا رغم استمرار الغارات على المنطقة.





وقال جروسى، "كانت هناك أنشطة عسكرية، بما فى ذلك هذا الصباح، منذ بضع دقائق لكن لن نتوقف، نتحرّك". وأضاف "سنبدأ فورًا تقييم الوضع الأمنى فى المحطة"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وكانت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وصلت أمس، إلى محطة زابوريجيا النووية فى أوكرانيا التى تعرضت لضربات فى الأسابيع الأخيرة أثارت مخاوف من وقوع حادث نووى كبير. وتعتبر محطة زابوريجيا للطاقة النووية - التى تقع فى منطقة إنيرهودار الأوكرانية - أكبر محطة نووية فى المنطقة الأوروبية، حيث تنتج ما يقرب من نصف كهرباء أوكرانيا المستمدة من الطاقة النووية، وأكثر من خمس إجمالى الكهرباء المولدة فى العاصمة كييف.

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