أوكرانيا تتهم روسيا بقصف جديد قرب محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وكانت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وصلت أمس، إلى محطة زابوريجيا النووية فى أوكرانيا التى تعرضت لضربات فى الأسابيع الأخيرة أثارت مخاوف من وقوع حادث نووى كبير.

وتعتبر محطة زابوريجيا للطاقة النووية - التى تقع فى منطقة إنيرهودار الأوكرانية - أكبر محطة نووية فى المنطقة الأوروبية، حيث تنتج ما يقرب من نصف كهرباء أوكرانيا المستمدة من الطاقة النووية، وأكثر من خمس إجمالى الكهرباء المولدة فى العاصمة كييف.