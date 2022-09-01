قوات كييف تقصف مدينة جديدة فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - وكتبت الإدارة فى منشور على "تلجرام": "عند الساعة 22:32 بتوقيت موسكو تعرضت نوفايا كاخوفكا من جديد لقصف صاروخى شنته القوات الأوكرانية".

وأضافت أن الدفاعات الجوية الروسية أطلقت أكثر من 20 صاروخا ولم تسجل حتى الآن إصابات لأهداف فى المدينة، أو وقوع خسائر.

وأشارت الإدارة كذلك إلى أن صفارات الإنذار تدوى فى المدينة منذ يوم الإثنين.

وسبق لإدارة مقاطعة خيرسون وأعلنت تعرض مدينة نوفايا كاخوفكا والمحطة الكهرمائية فى المدينة للقصف، مما تسبب بانقطاع المياه والكهرباء عن السكان.