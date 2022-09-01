عاجل- تايوان تسقط طائرة صينية مسيرة فى كينمين

جدة - نرمين السيد - وكانت تايوان أعلنت أمس الأربعاء، أنها ستدافع عن نفسها وسترد على اختراق مجالها الجوى والتوغلات العسكرية فى مياهها الإقليمية من جانب الصين، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.