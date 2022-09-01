محكمة ماليزية تصدر حكما فى قضية فساد زوجة رئيس الوزراء الأسبق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، يواجه نجيب وزوجته انتقادات بسبب أسلوب حياتها الباذخ، وهما فى قلب حملة واسعة النطاق ضد الفساد بعد التصويت على إدارته فى انتخابات تاريخية 2018.

فى الأسبوع الماضى، بدأ نجيب يقضى عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا بعد أن أيدت المحكمة العليا فى ماليزيا إدانته فى قضية مرتبطة بفضيحة فساد بمليارات الدولارات فى صندوق الدولة 1Malaysia (1MDB)، ولا يزال قيد المحاكمة فى أربع قضايا فساد أخرى.

دفعت روسما، 70 عامًا، بأنها غير مذنبة فى ثلاث تهم تتعلق بالتماس وتلقى رشاوى بين عامى 2016 و2017 لمساعدة شركة فى تأمين مشروع لتزويد الطاقة الشمسية بقيمة 279 مليون دولار من الحكومة عندما كان زوجها فى السلطة.

تحمل التهم عقوبات تصل إلى 20 عامًا فى السجن وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف مبلغ الرشوة، على الرغم من أن روسما يمكن أن تطلب وقف الحكم من قبل محكمة كوالالمبور العليا فى انتظار الاستئناف أمام المحاكم الأعلى.

ويقول ممثلو الادعاء إن روسما طلبت رشوة قدرها 187.5 مليون رينجت (41.80 مليون دولار) وتلقت 6.5 مليون رينجت من مسؤول فى الشركة التى فازت بالمشروع.

جادلت روسما بأن مساعدها السابق والعديد من المسؤولين الحكوميين والشركات المشاركة فى المشروع هم من قاموا بتأطيرها.

وفى محاولة فى اللحظة الأخيرة لتأجيل الحكم، تقدمت روسما بطلب إلى المحكمة فى وقت سابق هذا الأسبوع لتنحية القاضى الذى أشرف على محاكمتها.

وقال المدعى لرويترز إن المحكمة العليا ستنظر على الأرجح فى الطلب قبل إصدار قرارها.

تواجه روسما أيضًا 17 تهمة متعلقة بغسيل الأموال والتهرب الضريبى لتلقيها بشكل غير قانونى 7.1 مليون رينجت بين عامى 2013 و2017 فى قضية منفصلة.

ولم تبدأ المحاكمة بعد فى انتظار الجهود التى تبذلها روسما لتنحية رئيس المحكمة.

جاءت هزيمة نجيب فى الانتخابات وسط غضب شعبى من فضيحة "1mdb"، والتى هى موضوع تحقيقات فى الفساد وغسيل الأموال فى ست دول على الأقل.

تزعم وزارة العدل الأمريكية أن 4.5 مليار دولار سُرقت من 1MDB، منها حوالى مليار دولار شقت طريقها إلى حسابات نجيب المصرفية الشخصية.

تقول دعاوى قضائية أمريكية إن بعض الأموال المسروقة من 1MDB استخدمت فى شراء مجوهرات، بما فى ذلك عقد من الألماس الوردى بقيمة 27 مليون دولار لروسما. قال نجيب وروسما إنهما لم يطالبوا أو يطلبوا أو يعتزموا شراء العقد.

صادرت الشرطة الماليزية حوالى 275 مليون دولار نقدًا ومجوهرات وحقائب يد وساعات وسلع فاخرة أخرى فى مداهمات لمنازل مرتبطة بالزوجين فى 2018.