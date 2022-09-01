العالم اليوم - أرسلتم المخربين إلى زابوريجيا فجاء الرد.. موسكو تهاجم كييف

انتم الان تتابعون خبر أرسلتم المخربين إلى زابوريجيا فجاء الرد.. موسكو تهاجم كييف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 09:21 صباحاً - اتّهم الجيش الروسي، الخميس، القوات الأوكرانية بإرسال فريق من "المخرّبين" إلى قرب محطة زابوريجيا النووية، في اليوم الذي يجري فيه فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة إلى المنشأة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نحو الساعة السادسة (الثالثة بتوقيت غرينتش)، نزلت مجموعتَي مخرّبين من الجيش الأوكراني، يصل عدد أفرادها إلى ستين شخصًا، من على متن 7 قوارب.. على بعد 3 كيلومترات نحو شمال شرق محطة زابوريجيا النووية".

وأضافت الوزارة أنها اتّخذت "تدابير للقضاء على العدو".

وبذلك يستمر الاتهام الروسي لأوكرانيا بممارسة الاستفزازات التي تهدف إلى تعطيل عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإحداث تهديد بكارثة من صنع الإنسان في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وجاء البيان الروسي بعد أن اتهمت أوكرانيا، الخميس، روسيا بقصف مدينة إنرغودار التي تقع فيها محطة زابوريجيا النووية قبل زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال رئيس بلدية هذه المدينة من منفاه دميترو أورلوف على تطبيق تلغرام إنه منذ الصباح الباكر "يضرب (الروس) إنرغودار بواسطة قذائف الهاون وأسلحة رشاشة ويقصفونها بصواريخ"، مرفقًا المنشور بصور تُظهر مبانيَ متضررة وأعمدة دخان أسود.

وقال مسؤول إدارة نيكوبول الواقعة قبالة إنرغودار على الضفة المقابلة لنهر دينبر، عبر تلغرام: "الجيش الروسي يقصف إنرغودار. الوضع خطير بسبب هذه الاستفزازات".

زابوريجيا تحت سيطرة روسيا