العالم اليوم - أمل جديد لمرضى السكري.. "علاج ثوري" عن طريق الفم

انتم الان تتابعون خبر أمل جديد لمرضى السكري.. "علاج ثوري" عن طريق الفم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 09:21 صباحاً - عن طريق دواء يؤخذ عن طريق الفم، ابتكر علماء جامعة كولومبيا البريطانية أحدث طريقة لعلاج مرض السكري المعتمد على حساسية الأنسولين.

وأوضحت مجلة "ساينس ريبورتس" أن العلماء تمكنوا من زيادة سرعة امتصاص الأنسولين من الأقراص التي يجب وضعها بين اللثة والغشاء المخاطي للشدق في تجويف الفم.

وقد اتضح أن الخيارات الأخرى لاستخدام أقراص الأنسولين عن طريق الفم كانت أقل فعالية، لأن الهرمون يتراكم في المعدة ولا يصل إلى الكبد، وحاليا يتم إطلاق الأنسولين خلال 30-120 دقيقة بدلا من 2-4 ساعات.

ويتكون الدواء الجديد من دقائق نانوية مقاسها 318 نانومتر تحتوي على الأنسولين والشيتوزان وتريبوليفوسفات الصوديوم، حيث خضعت للتجفيف باستخدام الغاز الساخن، ثم تنفصل الجزيئات الصلبة عن المذيب.

ويشكل الأنسولين 25 بالمئة من المادة الناتجة، حيث تصل كفاءة امتصاص الهرمون منها 98-99 بالمئة.

ووفقا للباحثين، سيحسن هذا الدواء حياة ملايين المصابين بمرض السكري في العالم، ولا يضطرون يوميا إلى حقن الأنسولين في جسمهم مرات عدة خلال اليوم.