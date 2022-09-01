نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن السعودي.. تعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية للدورة 58 وخطوات الاعتراض على نتائج الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن حساب المواطن السعودي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 58 لشهر سبتمبر 2022 الموافق صفر 1444، وعن خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية، وذلك من خلال رقم هوية المستفيد.

حيث يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن، والذي يمكن الاستعلام عنه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج الدعم الحكومي السعودي ” حساب المواطن”، وفي إطار ذلك نستعرض عبر موقع ثقفني خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 58 برقم الهوية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 58 في حساب المواطن

أولا سجل الدخول إلى برنامج حساب المواطن.

ثم سجل البيانات اللازمة للوصول إلى حسابك.

قم بإدخال رمز التحقق المرئي.

ثم اضغط على رمز الاستعلام برقم الهوية.

أدخل رقم الهوية الخاص بالمستفيد وكلمة المرور.

ثم ستظهر كافة بيانات المستفيد.

اذهب إلى الدفعات.

ستجد آخر دفعة لشهر سبتمبر 2022، رقم 58، وبجوارها حالة الأهلية.

ويتم تحديد راتب هذا الشهر والذي سيصرف في 10 سبتمبر 2022 حيث من المعروف أن صرف رواتب حساب المواطن يكون دائما في اليوم العاشر من كل شهر، ولكن هذا اليوم من شهر سبتمبر سيوافق إجازة رسمية، لذا سيصرف راتب شهر سبتمبر في اليوم التالي الموافق يوم الأحد 11 سبتمبر 2022، الموافق 15 صفر 1444هـ.

كيفية تقديم اعتراض على نتائج الأهلية

حيث يمكن تقديم اعتراض على نتائج الأهلية في الفترة التي تمتد إلى 30 يوما من تاريخ إعلان أهلية الحسابات للمستفيدين.

وقد أعلن برنامج حساب المواطن، عن خطوات الاعتراض على نتائج الأهلية، وذلك عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتابع الآن على موقع ثقفني خطوات تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية.

خطوات تقديم اعتراض على نتائج الأهلية كالتالي:-

الدخول إلى حسابك الخاص على برنامج حساب المواطن.

الضغط على دراس الأهلية.

ثم الضغط على أسباب عدم أهلية المستفيد الرئيسي أو التابع.

بعد الاطلاع على التنبيه الذي سيظهر، يمكنك تقديم اعتراض وتأكيده.

يمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك الخاص من خلال دراسة الأهلية، عبر اعتراضات الأهلية السابقة.

وقد بلغ عدد المستفيدين المستوفين في الدفعة السابعة والخمسون 10.9 مليون مستفيد وتابع، ليصل دعم شهر أغسطس 2022 إلى 3.6 مليار ريال سعودي، وذلك للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 57 من برنامج حساب المواطن.