نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التسليف للمطلقات 1444 وخطوات الحصول على قرض للنساء والاوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط بنك التسليف للمطلقات 1444هـ، يعتبر بنك التسليف هو من أفضل البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية ويقوم بتقديم الكثير من الخدمات والتي من بينها هو تقديم القروض بمميزات متعددة، حيث أنه يساهم في تقديم القروض للأشخاص التي تحتاج إلى بعض التمويل لبدء مشاريعها الخاصة أو بهدف الزواج أو لبناء سكن خاص بهم وهناك الكثير من الخدمات التي تُقدم للمرأة الأرملة والمطلقة والتي تحتاج إلى بعض المال. شروط بنك التسليف للمطلقات 1444هـ يشترط أن تكون المرأة المطلقة المتقدم على قرض بنك التسليف يجب أن تكون جنسيتها هي الجنسية السعودية.

يجب أن تكون جنسيتها هي الجنسية السعودية. عدم وجود أي سجل تجاري مسّجل باسم المرأة المتقدمة على قرض بنك التسليف.

نصيب كل فرد من أفراد الأسرة يجب ألا يزيد عن 2000 ريال سعودي.

يشترط أن تكون المرأة حاصلة على أمر قانوني بوصايتها على أبنائها.

لا يجب أن يتجاوز سن الأبناء عن 24 عام حيث أنهم حتى هذا السن فهم مشمولين في القرض.

في حالة أن أحد الأبناء معاقين وغير متزوجين فيتم شمولهم ضمن أفراد الأسرة المشمولين.

في حالة أن المرأة المطلقة حصلت على قرض آخر من أي بنك فيجب أن تقوم بسداد الأقساط المستحقة وأن يكون مرّ عليها عام كامل قبل الإقدام على قرض آخر. الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بنك التسليف الاجتماعي صورة من الهوية الوطنية الشخصية الخاصة بالمرأة المطلقة.

نموذج من البريد باسم المرأة المطلقة وموّقع من خلالها وتوقيع موظف البريد أيضًا.

صورة طبق الأصل من هوية الكفيل وصورة من السجل الأسري وبه كل أبناء المرأة المعالين.

يشترط أن تكون المرأة عمرها أقل من 60 عام وأن تقوم بإرسال ستند خاص براتب الكفيل الشهري ومختوم من جهة عمله أو من البنك.

نموذج التقديم يجب أن يكون متوافق مع كل الأختام الرسمية ويجب ألا تتجاوز مدة التصديق عن 60 يوم.

تقديم شهادات ميلاد أبناء المرأة المتقدمة ويجب ن تقوم بتقديم ورقة من المحكمة تفيد موافقة المحكمة على إعالتها لأطفالها.

كما يشترط أن تكون حسنة السيرة والسلوك ويجب ألا يزيد عمر الأبناء من الذكور عن 24 عام والإناث عن 18 عام.

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