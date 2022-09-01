نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة اول الدراسه.. التقويم الدراسي الجديد 1444هـ في السعودية للتعليم العام والجامعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفقًا إلى التقويم الدراسي الجديد 1444هـ في المملكة العربية السعودية فإنه تم تحديد إجازة تصل إلى أربعة أيام في بداية الشهر الدراسي الجديد للفصل الدراسي الأول، حيث قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بعمل عدة تعديلات على التقويم الدراسي والذي يشتمل على ثلاث فصول دراسية كل فصل يحتوي على حزمة من الإجازات الرسمية من المناسبات الهامة والأعياد وحتى الإجازات الأسبوعية، وقد بدأ العام الدراسي الجديد منذ يوم واحد فقط في السعودية.

التقويم الدراسي الجديد 1444هـ في السعودية

تم تقسيم السنة الدراسية لعام 2022م – 1444هـ إلى ثلاث فصول دراسية أساسية، حيث أنه بدأ العام الدراسي يوم أمس الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس أي الأول من شهر صفر 1444هـ، ومنهم عدة إجازات رسمية أسبوعية وموسمية ونهاية كل فصل دراسي.

بداية ونهاية كل فصل دراسي لعام 1444هـ – 2022م

يبدأ الفصل الدراسي الأول في يوم الأحد الموافق الواحد من صفر 1444هـ أي الثامن والعشرين من أغسطس 2022م وينتهي في يوم الثلاثين من ربيع الآخر 1444هـ أي الرابع والعشرين من نوفمبر.

أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ في يوم العاشر من جمادي الأول 1444هـ أي الرابع من ديسمبر 2022م وتستمر حتى يوم العاشر من شعبان 1444هـ أي الثاني من مارس 2023م.

بالنسبة إلى الفصل الدراسي الثالث فتبدأ الدراسة في يوم العشرين من شعبان 1444هـ أي الثاني عشر من مارس 1444هـ وتنتهي في يوم الرابع من ذي الحجة 1444هـ أي الثاني عشر من مارس 2022م.

إجازة اليوم الوطني السعودي للطلاب 1444هـ – 2022م

كشفت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن إجازة تصل إلى أربعة أيام في الشهر الأول للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1444هـ، حيث أنه من المقرر أن تبدأ الإجازة في يوم الأربعاء الموافق الوحد والعشرين من شهر سبتمبر 2022م أي الخامس والعشرين من شهر صفر 1444هـ، وتمتد الإجازة حتى يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من سبتمبر 2022م أي التاسع والعشرين من صفر 1444هـ، فعطلة اليوم الوطني السعودي تكون في يومي الأربعاء والخميس ولأن يومي الجمعة والسبت هما عطلة أساسية في السعودية من كل أسبوع فبالتالي تنتهي في يوم السبت وتبدأ الدراسة مرة أخرى من يوم الأحد لنفس الأسبوع.