نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للنساء الأرامل والمطلقات اليكي كيفية الحصول على الدعم السكني والمستندات المطلوبة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أهم شروط الدعم السكني للنساء الأرامل والمطلقات والغير متزوجات، حيث قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة الدعم السكني للفئات التي ليس لديها سكن خاص بها داخل السعودية،حيث أنه تم تقديم هذه الخدمة في عام 2017م وخصصت الوزارة حوالي 280 ألف وحدة وقطع أراضي سكنية وفقًا لصندوق التنمية العقارية السعودي، وكان كل ذلك وفقًا لبعض المعايير والشروط الهامة التي بناءً عليها يتم تحديد الفئات المستحقة عن غيرها.

شروط الدعم السكني للنساء 1444هـ – 2022م

قد تختلف شروط الدعم السكني المقدمة للمرأة وفقًا لحالة المرأة من المطلقة إلى الأرملة حيث أنه للنساء المطلقات تتمثل الشروط في كل مما يلي:-

يجب أن تكون المرأة المطلقة سعودية أو أجنبية ولكن يجب أن يكون لديها أبناء من زوج سعودي الجنسية.

كما يجب ألا يكون لديها أي وحدات سكنية خاصة بها وألا تكون مستفيدة من قبل لأي دعم سكني.

يشترط إقامة المواطنة داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم و مستمر.

عدم امتلاك المرأة المطلقة المتقدمة أي أصول عريقة وغنية.

شروط الدعم السكني للنساء الأرامل 1444هـ

بالنسبة للمرأة الأرملة فيجب أن يتوفر بها بعض الشروط الأساسية و التي تتمثل في كل مما يلي:-

يشترط أن تكون المرأة الأرملة هي امرأة سعودية الجنسية ومقيمة دائمًا داخل المملكة العربية السعودية.

عدم امتلاك المتقدمة لأي وحدة سكنية خاصة بها ومسجلة باسمها و عدم امتلاكها لأي أصول عريقة.

لا يجب أن تكون قد استفادت من أي دعم سكني من قبل لأي برنامج من برامج الدعم السعودية.

الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم السكني

هناك بعض الأوراق والمستندات التي يجب أن تكون متوفرة في الشخص المتقدم على خدمة الدعم السكني وهذه الأوراق هي ما يلي:-