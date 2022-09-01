نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقبوا موعد نزول عملاق التصوير.. ايفون 14 بروماكس الجبار واليكم اهم مواصفاته الرائعة وسعرة المتوقع بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترقبوا موعد نزول عملاق التصوير.. ايفون 14 بروماكس الجبار، موعد نزول ايفون برو ماكس 14 مرتقب من جهة المهتمين بشراء هذا نوع من الأجهزة، حيث أن برو ماكس سلسلة أجهزة أثبتت نجاح منقطع النظير، واستطاعت الشركة من خلالها الوفاء بمتطلبات الشراة، ولكن بالطبع لابد من التطور كل حين لذلك أنتجت الشركه الهاتف برو ماكس 14 وفيما يلي سنعرف كل التفاصيل بالنسبة لظهوره في الأسواق وكذلك مواصفاته العامة.

موعد نزول ايفون برو ماكس 14ترقبوا موعد نزول عملاق التصوير.. ايفون 14 بروماكس الجبار

من المتوقع أن يصبح هذا الهاتف متوفرا بالسوق في حلول نهاية سبتمبر، ما يعني أن الشراه سيتمكنون من امتلاكه في أيديهم في بدايت أكتوبر، وهذا بالطبع من الأخبار المفرحة جدا، حيث سيبدأ الانطلاق من السوق السعودية مرورًا باجتياح شامل لكافة الأسواق الأخرى على صعيد عربي، وبالتالي يتمكن كل مستخدم لهواتف الايفون من رؤية مواصفات هذا الهاتف بعيونه وتلمسها بنفسه حين استخدامه.

مواصفات ايفون برو ماكس 14

هذا الجهاز أقل ما يقال عنه أنه ذي مواصفات خرافية، حيث يتمتع بما يلي:

يعمل بنظام IOS V15، كما أنه تم دمج معالج A16 فيه.

تعمل الشاشة بالتقنية الأحدث في شاشات الهواتف وهي الكريستالات، حيث أنها من نوع الأموليد، وبالتجربة سترى أن هذه الشاشة فريدة حقًا من نوعها.

البطارية تصل حتى 3687 m.ah.

تم إصدار الهاتف بثلاث مساحات مختلفة، أولها 128 جيجا وأكبرها 512 جيجا ولكن بالطبع الرامات تختلف باختلاف المساحة الداخلية المقررة للهاتف.

كاميرا هاتف ايفون بروماكس 14

أما الكاميرا فحدث ولا حرج فإنها رائعة بكل المقاييس، حيث أنها قوية سواء كاميرا سيلفي أو الكاميرا الرئيسية.

الكاميرات الخلفية ثلاث كاميرات تأتي بشكل منظم وجميل مما يعطي الهاتف جاذبية قصوى، وهذه الكاميرات 48 ميجا بكسلز.

أما الكاميرات الأمامية فهي مزودة بتقنيات حديثة لتصوير أفضل اللقطات.

حجم هاتف ايفون برو ماكس 14