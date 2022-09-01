كيربى: لقاء مرتقب بين بايدن والرئيس الصينى

جدة - نرمين السيد - وكان البيت الأبيض قد أكد فى وقت سابق من هذا الشهر أن بايدن وشى اتفقا على إجراء اجتماع شخصى بعد أن تحدثا هاتفيا فى شهر يوليو الماضى، إلا أنه بعد مرور أسابيع من التوترات المتزايدة لم يحدد بعد زعيما القوتين العظميين موعدا لهذا اللقاء المرتقب.

وتابع كيربى: "ما زلنا نعمل على المواعيد والأماكن وفرق العمل" فى سياق رده على أسئلة الصحفيين بشأن مدى حدوث أى تقدم حول ترتيبات الاجتماع بين الزعيمين.

وحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فإن العلاقات بين واشنطن وبكين قد استمرت فى حالة من التوتر بعد الزيارة المثيرة للجدل التى قامت بها نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى إلى تايوان فى وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت بيلوسى قد وصفت هذه الزيارة بأنها تظهر مدى التضامن الأمريكى مع الجزيرة التايوانية وفى نفس الوقت لم يحدث أى تغير فى موقف الولايات المتحدة من سياسة "صين واحدة" التى تتبناها.

وليست تايوان فقط هى القضية الوحيدة المتوقعة على أجندة اللقاء بين بايدن وشى والذى ربما سيكون أول لقاء شخصى بينهما منذ أن دخل بايدن البيت الأبيض، فهناك واردات الصين البترولية من روسيا والتى قفزت على مدار عام بنسبة 55% فى مايو 2022 إضافة إلى إغلاق الصين للاتصالات بشأن القضايا المناخية وبين المسئولين العسكريين فى الدولتين عقب زيارة بيلوسى لتايوان.