العالم اليوم - لا ترمي قشر البيض.. فوائد "خفية"

انتم الان تتابعون خبر لا ترمي قشر البيض.. فوائد "خفية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 08:17 صباحاً - البيض مفيد للعديد من الوجبات، مثل الأومليت أو الكعك أو العجة، وفي معظم الأحيان نكسر البيضة ونستخدم ما بداخلها، ونرمي القشر، الذي يحمل فوائد "غير متوقعة".

ووفقا لموقع "واكا كوفي"، فإن علينا "التقرب" من قشور البيض وعدم نبذها، فلها فوائد كبيرة في الوجبات.

وقال الموقع إن مزج بعض قشور البيض مع القهوة، يقلل من المرارة الحادة لها، خاصة إذا تم تحضير القهوة على النار.

ووفقا للموقع، كان رعاة البقر في الولايات المتحدة، يستخدمون هذه الفكرة عند تحضير القهوة على النار أثناء السفر الطويل، لأن القهوة كانت بمرارة حادة "لا تحتمل".

وتساعد قشور البيض على إخفاء مرارة القهوة لأنها مصنوعة من كربونات الكالسيوم التي تمتص بعض، وليس كل، الأحماض الموجودة في القهوة.

وحتى لو لم تكن من محبي القهوة، فإن قشور البيض قد تكون مفيدة عند إضافتها لأي أنواع الطعام، مثل طحنها وتحويلها إلى مسحوق، وإضافتها لمشروب بروتين أو مشروب صحي، فهي تساعد كثيرا في تقوية العظام لامتلاكها نسبة كبيرة من الكالسيوم.

والأهم من ذلك كله، هو إن عليك غسل القشور قبل استخدامها، فقد تحمل نوعا من البكتيريا المضرة.