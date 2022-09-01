ألمانيا تعتزم توسيع وجودها العسكرى فى هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - تنضم ألمانيا إلى الدول الغربية الأخرى فى إظهار المزيد من القوة فى المنطقة وسط قلق متزايد بشأن طموحات بكين الإقليمية.

وفى العام الماضى، أرسلت برلين أول سفينة حربية لها منذ ما يقرب من 20 عامًا إلى المياه المتنازع عليها فى بحر الصين الجنوبى - فى خطر إغضاب أكبر شريك تجارى لها - وأرسلت هذا الشهر 13 طائرة عسكرية لإجراء تدريبات مشتركة فى أستراليا.

وقال مفتش الجيش الألمانى، الجنرال إبرهارد زورن لـ "رويترز" إن الجيش الألمانى يعتزم إرسال قوات للمشاركة فى تدريبات فى أستراليا العام المقبل، بينما سترسل البحرية أسطولًا من عدة سفن أخرى إلى المنطقة فى عام 2024.

وقال زورن فى مقابلة بوزارة الدفاع فى برلين "هذه هى الطريقة التى نريد تعزيز وجودنا بها فى المنطقة".

كانت ألمانيا تاريخيًا أكثر خجلًا فى سياستها الأمنية من حلفائها بسبب دورها فى حربين عالميتين، مع التركيز بشكل أكبر على التجارة فى علاقاتها الدولية - مع التوسع الاقتصادى السريع للصين الذى دفع نموها وأصبحت الدولة الشريك التجارى الأول لها فى عام 2016.

لكن دعا الشركاء ألمانيا فى السنوات الأخيرة إلى إظهار المزيد من القيادة، مع الحفاظ على قوتها كأكبر اقتصاد فى أوروبا والدول الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

فى عام 2020، نشرت برلين استراتيجية جديدة لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ مع التركيز على تعزيز التحالفات مع الديمقراطيات فى المنطقة، مما يمثل نقطة تحول. ثم تعهد المستشار الألمانى أولاف شولتس فى فبراير بزيادة كبيرة فى الإنفاق على الجيش بعد الععملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا.

تتصاعد التوترات فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ بشكل خاص فى الوقت الحالى بعد أن نفذت الصين أكبر مناورات عسكرية على الإطلاق حول تايوان.

وردا على سؤال عما إذا كانت ألمانيا سترسل سفينة حربية تبحر عبر مضيق تايوان كما فعلت الولايات المتحدة، قال زورن إن هذه مسألة حساسة تم البت فيها على أعلى مستوى سياسى.

وقال: "لا نريد استفزاز أحد بوجودنا بل نرسل إشارة قوية للتضامن مع حلفائنا"، وأضاف "إننا ندافع عن حرية الملاحة وحماية الأعراف الدولية".

وأضاف زورن إن القوة العسكرية للصين تكمن فى عدد جنودها، مردفًا: "الآن أصبحت قواتها المسلحة مجهزة تجهيزًا جيدًا تقنيًا.. إننا نلاحظ تعزيزا هائلا للقوات الصينية".