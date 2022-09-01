نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المتعارف بالطبع عن حساب المواطن بأنه من أنجح الخدمات الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة السعودية مؤخرًا، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، لكن في حال عدم تحديث البيانات الموجودة بحساب المواطن، فهذا الأمر يهدد من عدم حصول المستفيد على الدعم المقدم له، وعلى هذا الأساس يتم طرح طريقة تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر داخل عمليات البحث بصورة لافتة للنظر.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

إن عملية تحديث حساب المواطن عبر منصة أبشر تتم عن طريق اتباع تلك الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لحساب المواطن عبر الإنترنت، وذلك من خلال الموقع الرسمي حساب المواطن.

وبعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني.

وبعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني. ومن ثم يقوم بتسجيل رقم الهوية الخاصة به، ورقم السر كذلك داخل مربع البيانات المخصص لهما.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة تسجيل الدخول، ومنها يقوم بالذهاب على أيقونة تحديث تفاصيل الطلب.

ومن هنا تبدأ عملية تحديث البيانات الذي يريد المتقدم تحديثها بحساب المواطن.

ثم تأتي خطوة الذهاب على أيقونة التعهد على صحة البيانات المدخلة، ومن هنا يقوم بالذهاب على أيقونة حفظ التحديث، وبالتالي تتم عملية تحديث حساب المواطن عبر منصة أبشر بالشكل الصحيح.

وهناك فترة معينة يتم بها تحديث بيانات حساب المواطن، وذلك في حال وجود أي تغييرات، فالحد الأقصى لهذه الفترة تقدر بحوالي 15 يومًا.

أهم شروط الاستفادة من حساب المواطن

إليكم أبرز الشروط التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية السعودية، كي يتم تقديم الدعم المادي للفئة الأكثر احتياجًا لذلك، وهذا ما سنعرضه بالصورة التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، فتلك الخدمة مقدمة للمواطنين السعوديين.

كما يجب أن يكون لدى المواطن إقامة دائمة داخل أراضي المملكة.

وهناك حد أدنى لعمر المستفيد من الدعم، فيقدر بحوالي 18 سنة.

ومن الضروري أن يكون المتقدم من أصحاب بطاقات التنقل.

ويشترط ألا يكون لديه أي سجلات عقارية أو تجارية باسمه.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم بالتفصيل طريقة تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر، فمن المحتم على كل مستفيد من حساب المواطن تحديث بياناته في حال وجود أي تغيير بها، حتى لا يتم منعه من الاستفادة من الدعم المقدم.