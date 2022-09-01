نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الثالثة 2022 الكليات والمعاهد المتاحة بحد أدنى 50% موعد انطلاقه ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من أكثر الموضوعات التي تصدرت جميع محركات البحث خلال الفترة الأخيرة هو تنسيق المرحلة الثالثة، هناك الآلاف من الطلاب والطالبات من الشعبتين العلمي والأدبي معرفة الكليات والمعاهد الحكومية المتبقية من المرحلة الأولي والثانية للتنسيق للطلاب الذين حصلوا على حد أدنى 50%، وكما صرحت وزارة التربية والتعليم الفني المصرية على أن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات لعام 2022/2023 بدء بعد الانتهاء من تنسيق تقليل الاغتراب والانتهاء من التقدم في المرحلة الثانية حتى يوم 31 أغسطس 2022.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

هناك أكثر من 66 ألف طالب وطالبة في الشعبتين العلمي والأدبي الذين ينتظرون فتح تسجيل رغبات المرحلة الثالثة، حيث تؤكد وزارة التربية والتعليم أن تطمئن جميع الطلاب بأنه هناك الكثير من الاماكن الشاغلة في الجامعات فهناك أكثر من 13 جامعة من كليات الحقوق المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة، و كليات «التربية النوعية، والخدمة الاجتماعية، تربية طفولة، المعاهد الفنية التجارية.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022

لم يتم تحديد موعد تنسيق المرحلة الثالثة ولكن من المتوقع فتح باب التسجيل في منتصف شهر سبتمبر المقبل، عدد الطلاب الذين يتنظروا المرحله الثالثة 66754 طالبا، وهذا وفقا للحد الأدنى للمجموع 205 درجة فأكثر بنسبة 50% من الشعبتين العلمي والأدبي، من الشعبة العلمية 37630 طالبا من الشعبة العلمية: 29214 طالبا.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات 2022

حتى الآن لم يتم فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات 2022 ومن المتوقع أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات منتصف شهر سبتمبر 2022، وفور الإعلان عن فتح باب التسجيل يمكن لجميع الطلاب والطالبات من الشعبتين العلمي والأدبي التسجيل بالطريقة التالية:

أولا يقوم الطالب بالدخول إلى رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

سيظهر أمامك مجموعة من التعليمات و الشروط لتسجيل الرغبات لابد من قراءتها جيدا.

بعد ذلك قم بتسجيل البيانات المطلوبة (الرقم السري، اسم الطالب).

ثم يقوم الطالب بتسجيل الرغبات التي تريد التقديم إليها.

لابد على الطالب الالتزام بتسجيل 75 رغبة كحد أقصى.

ثم النقر على حفظ.

يجب على الطالب الاحتفاظ برقم السري وعدم الإطلاع عليه وهذا للحفاظ على الطالب من تغيير الرغبات.

الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثالثة للقسم الأدبي

كشفت وزارة التعليم العالي عن أسماء بعض الكليات والمعاهد المتاحة ويتوفر بها أماكن شاغرة للمرحلة الثالثة للقسم الأدبي وهي: