نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إصدار سجل تجاري فوري وخطوات التجديد عبر موقع وزارة التجارة mci.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد حددت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية شروط إصدار سجل تجاري فوري لابد من توافرها في أي شخص يتقدم بالحصول على هذا السجل التجاري وفي حالة عدم توافرها لا يمكن استكمال بقية الإجراءات ولا يمكن انشاء هذا العمل أو المنشأة التجارية لأن السجل التجاري بمثابة الرقم القومي لها الذي لا يمكن إنشائها بدونه.

شروط إصدار سجل تجاري فوري

من خلال هذا المقال سوف نوضح بعض الشروط التي حددتها وزارة التجارة للحصول على السجل التجاري وهي كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على السجل لا يقل سنه عن 18 سنة.

كما يجب ألا يعمل في أي منشأة حكومية بالمملكة العربية السعودية.

أيضا يجب أن يمتلك 5000 ريال سعودي بشكل مبدئي كرأس مال للعمل، ولا يمكن أن يقل رأس المال عن ذلك.

علاوة على ذلك يتم تسديد رسوم الخدمة والتي تصل إلى 200 ريال سعودي وزيادة 100 ريال سعودي للغرفة التجارية في العام الواحد وذلك يتحدد بناء على نوع العمل التجاري الذي يتم مزاولته.

كما انه لابد من توافر بعض الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على السجل بشكل فوري وكل ذلك من خلال الإنترنت من خلال الموقع الالكتروني.

أيضا للحصول على السجل بشكل فوري لابد من تحديد نوع النشاط الذي تود إنشائه ومزاولة العمل فيه.

تجديد السجل التجاري

يوجد بعض الخطوات التي يتم اتباعها لتجديد السجل التجاري إلكترونيًا وهذه الخطوات كالآتي:

أولا يتم الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التجارة السعودية السجل التجاري.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول على الموقع من خلال إدخال كلمة المرور والبريد الالكتروني.

ثم يتم اختيار أمر السجلات التجارية، وبعدها يتم الدخول على أمر الاختيارات.

بعد ذلك قم باختيار أمر تجديد السجل التجاري.

ثم قم بإدخال المدة التي تريد تجديد السجل التجاري بها والتي تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات.

بعد ذلك ادخل على امر إرسال الطلب، وانتظر المدة المحددة التي يتم تجديد السجل التجاري بها للحصول عليه بكل سهولة.

في نهاية مقال شروط إصدار سجل تجاري فوري ذكرنا جميع الشروط التي لابد من توافرها للحصول على سجل تجاري إلكترونيًا، وذكرنا الرابط الخاص بالموقع الذي يتم الدخول عليه لمتابعة الإجراءات، بالإضافة إلى الخطوات التي يتم اتباعها عند تجديد السجل أيضًا.