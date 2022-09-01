نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Now معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 موقع وزارة التربية العراق في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم قائمة معدلات القبول 2022 في الجامعات العراقية فرع PDF التطبيقي والأحياء والأدب في وزارة التعليم العالي والعلوم الجامعية ، كان قد تم السماح بفتح باب التسجيل لجميع طلبة الصف السادس الاعدادي الذين اجتازوا الدور الاول للتقديم في الجامعات العراقية يمكننا إجراء بحث مخصص لك نحن ندعم بشكل خاص أولياء الأمور والطلاب من الجامعات العراقية بمعدلات القبول لعام 2022.
معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 / 2023
يجب على الطلاب العراقيين الذين سيذهبون للدراسة في الجامعة تقديم ملف التسجيل الخاص بهم، جدير بالذكر أن معدل القبول لهذه هي نتائج القبول الموازية، والتي تعطي معدل قبول عام لجميع المواد وهذا يمثل القيمة الإجمالية للطلب من الطلاب العراقيين ، وبالتالي بشكل عام فإنه ليس تنبؤًا بمعدل الالتحاق في الجامعة أو الجامعة نفسها.
معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022
مع تزامن نشر معدل القبول في العراق 2022 مع الجامعات العراقية، تستعد وزارة التعليم العالي والتميز الرقمي في العراق لنشر جميع معدلات القبول المركزية، كل عام قرب نهاية العام. بداية العام الدراسي الجديد، لتوضيح النسب التي تشمل الحد الأدنى للقبول في الجامعات المختلفة التي تليق بالطلاب حول العالم.
مؤشرات القبول في الجامعات العراقية 2022
تم لعلان نتائج جميع الطلاب والطالبات في الصف السادس الاعدادي لكافة الأقسام المختلفة أحيائي وأدبي والقسم التطبيقي، وبعدأ بعدها بأيام قليلة تقديم الطلاب للجامعات الحكومية للعراق، وبناء علي مراقبة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 خاصة بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، واستنادا إلى ما تم نشره رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فان معدىت القبول في كليات جامعات العراق سوف تكون كالتالي:
- بلغ معدل القبول في كلية الطب بجامعة بغداد 100.92 طالباً
- عندما نرى في جامعة بغداد ، كلية الطب الكندي ، معدل القبول حوالي 100.5.
- بلغ معدل قبول الطلاب هذا العام في جامعة بغداد ، كلية طب الأسنان ، حوالي 99.05
- بلغ معدل القبول في كلية الصيدلة بجامعة بغداد لهذا العام حوالي 98.67
- وحددت جامعة بغداد ، كلية الهندسة ، قسم الالكترونيات والاتصالات ، معدل القبول لهذا العام عند 95.83.
- بلغ معدل قبول طلاب كلية الهندسة قسم الحاسوب بجامعة بغداد هذا العام حوالي 95.33.
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