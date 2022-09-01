نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وأهم معايير القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وكيفية التسجيل عليها، وذلك للأهمية الكبيرة التي تتواجد في هذه الرخصة حيث لا يستطيع أي معلم مزاولة مهنته إلا بعد الحصول عليها وتكون اختباراتها في مجالين الأول في المجال التربوي العام، والآخر في المجال التخصصي، ولا يمكن الحصول على الرخصة إلا بعد اجتياز المجالين.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يوجد بعض الخطوات التي يمكن إتباعها للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية وهذه الخطوات كالآتي:

قم بالدخول على الرابط المباشر الخاص بموقع نظام الرخص المهنية.

قم بالضغط على تسجيل الدخول من خلال إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

قم باختيار أمر إصدار الرخصة.

اضغط على أمر الموافقة على كافة الشروط والأحكام التي تحددها هيئة تقويم التعليم

والتدريب للتسجيل في الاختبار.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة الموجودة على شكل استمارة.

قد بتسديد الرسوم المالية الخاصة بالالتحاق بالاختبار والتي تكون قيمتها 300 ريال سعودي.

قم بالضغط على المتابعة حتى يتم التأكد من التسجيل، ثم اضغط على إنهاء.

معايير القبول في الاختبار

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية التابعة لوزارة التعليم السعودية أن التسجيل في اختبارات الرخص المهنية للمعلمين سوف تبدأ في يوم 5 من سبتمبر 2022 وسوف يكون التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الخاص بها ولا يتم القبول إلا وفق بعض المعايير التي لا بد من توافرها ومن ضمن هذه المعايير الآتي:

الالتزام بكافة القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، والاعتزاز بالهوية السعودية.

العمل على تطوير المهارات باستمرار وعدم التوقف عن التعلم.

العمل على تطوير المهارات باستمرار وعدم التوقف عن التعلم. الإلمام بكافة الفروع الخاصة بمجال التخصص.

القدرة على التفاعل مع المجتمع بشكل عام ومع التربويين بشكل خاص.

القدرة على تدريس جميع المهارات التربوية بشكل عام، والمهارات التخصصية بشكل خاص.

القدرة على وضع خطة محددة للتدريس تساعد على وصول المعلومات إلى كافة الطلاب.

في نهاية مقال التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ذكرنا الخطوات الدقيقة التي يتم اتباعها للتسجيل، وذكرنا الرابط الخاص بالموقع الذي يتم التقديم عليه، مع ذكر أهم المهارات التي يجب أن تتوافر في المتقدم للقبول في الاختبار.