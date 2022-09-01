العالم اليوم - سيرينا توقف خطط اعتزالها مؤقتا بعد إطاحة المصنفة الثانية

انتم الان تتابعون خبر سيرينا توقف خطط اعتزالها مؤقتا بعد إطاحة المصنفة الثانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 05:20 صباحاً - خاضت سيرينا وليامز مباراتها أمام أنيت كونتافيت كمصنفة أولى وليست خارج أفضل 600 لاعبة في العالم، وأعادت عقارب الساعة للخلف لتفاجئ المصنفة الثانية وتهزمها 7-6 و2-6 و6-2 وتتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، لتوقف خطط اعتزالها مؤقتا.

وكان من الصعب ابتلاع الهزيمة بالنسبة لسيرينا، لكن إرادة أسطورة التنس الأميركية البالغة من العمر 40 عاما لتحقيق الفوز كانت مسيطرة على المباراة المثيرة، التي استمرت ساعتين و27 دقيقة.

وكانت سيرينا قد أشارت إلى نيتها الاعتزال في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إنها "تتطور بعيدا عن التنس"، لكنها لم تؤكد أبدا أن بطولة أميركا المفتوحة للتنس ستكون الأخيرة لها.

لكن تم تأجيل أي وداع الآن مع عودة سيرينا إلى الملعب الرئيسي، الخميس، في مباراة الزوجي مع شقيقتها الكبرى فينوس، تليها مواجهة في الدور الثالث مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش التي تغلبت 1-6 و6-2 و7-5 على الروسية إيفجينيا رودينا.