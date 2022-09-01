نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية العام الدراسي المقبل 2023 بعد التعديل وموعد عودة الإداريين والمعلمين 1444 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بداية العام الدراسي المقبل 2023 بعد التعديل وموعد عودة الإداريين والمعلمين 1444 في السعودية ما هي ألا أسابيع قليلة ويقبل علينا العام الدراسي الجديد حيث انتهت أجازة المدارس الصيفية في المملكة السعودية ويبدأ العام الدراسي الجديد والذي يتأهب فيه الطلاب والمعلمين والاداريين من بداية أول يوم دراسي لعام 1444 / 2023 اذا تزداد محركات البحث عبر جوجل من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 وأيضا موعد عودة الإداريين والمعلمين لعام 1444 هجرية ودائما تهتم وزارة التعليم السعودي بالإعلان عن تفاصيل جدول التقويم الدراسي الجديد للعام المقبل الخاص بالطلاب وعودة الإداريين للمدارس من أجل رسم خطة زمنية للتقويم الدراسي الجديد.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 في السعودية

اهتمت وزارة التعليم السعودي بكافة تفاصيل العملية التعليمية ومن أهمها الإعلان عن جدول التقويم الدراسي من حيث موعد عودة الإداريين للمدارس وعودة الطلاب داخل جميع أماكن التعليم في المملكة وقد أوضحت وزارة التعليم بالمملكة أن موعد بداية كل عام دراسي جديد تحدد موعد بداية الدراسة عن طريق تحديد مخطط دراسي للعام الجديد وهذا حسب ما أشارت إليه تعليمات وزارة التعليم في السعودية في بداية العام الدراسي الجديد 1444.

سوف تكون الدراسة للطلاب الفصل الدراسي الأول في المملكة السعودية ابتداء بحلول يوم الأحد الموافق الأول من 1/2/ 1444 بالمقابل 28/8 2022 وتنتهي فيه 30/4/1444 بالمقابل 24/11/2022.

أما الدراسة في الفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ في 05/10/144 بالمقابل 4\12\2022 ويتم الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني في 10/08/144 بالمقابل 2\3\ 2023 .

وبعد الفصل الثالث الدراسي تبدأ الدراسة فيه من يوم 20/08/144 هجرية بالمقابل 12/03/2023 وينتهي الفصل الدراسي الثالث في يوم 4/12/144 هجرية بالمقابل 22/06/2023 ميلادية بذلك قسمت الفصول الدراسية إلى ثلاثة أسابيع ولكل فصل دراسي 13 أسبوع.

موعد عودة الإداريين والمعلمين 1444

سوف نتحدث حول موضوع عودة الإداريين والمعلمين للمدارس والجامعات مع موعد بداية العام الدراسي الجديد للعام 1444 نوهت الوزارة أن موعد عودة الهيئة التعليمية كافة والتي تشمل الإداريين والمشرفين والمشرفات التربويين و التربويات وكافة المسؤولين التابعين بمكاتب التعليم وأيضا الهيئة التعليمية والإدارية بجميع المراحل الدراسية والمقرر لها أن تبدأ من يوم الاثنين الموافق 1444 بالمقابل 22/08/22 ميلادية.

ماهو النظام الدراسي الجديد في السعودية

يعد النظام الدراسي الجديد في السعودية سبق وقد تم العمل به خلال السنة الماضية بعدما اعتمدت وزارة التعليم السعودي نظام الثلاث فصول دراسية في العام الواحد حيث كان في العقود السابقة يعتمد على نظام الفصلين فقط ويعدها تم وضع خطة تطوير التعليم في المملكة والتي وضعتها وزارة التعليم السعودي بتطبيق نظام الثلاث فصول على مرحلة النقل من الصف الأول الابتدائي وحتى مرحلة أول الثانوي ولكن الصفين الثاني والثالث الثانوي لم يطبق عليهم نظام الثلاث فصول بسبب اختلاف المناهج الدراسية.