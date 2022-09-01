العالم اليوم - أمر قضائي أميركي بمصادرة طائرة روسية قيمتها 45 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 04:22 صباحاً - صدر أمر قضائي أميركي بمصادرة طائرة بقيمة 45 مليون دولار، مملوكة لشركة "لوك أويل" الروسية للطاقة، حسبما قالت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان: "أجازت المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية في ولاية تكساس المصادرة". وتابعت أن "الطائرة توجهت في رحلة إلى روسيا ثم أقلعت منها، في انتهاك لعقوبات وزارة التجارة الأميركية على موسكو".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أمر قضائي أميركي بمصادرة طائرة روسية قيمتها 45 مليون دولار .. في رعاية الله وحفظة