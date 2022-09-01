العراق.. سقوط طائرة مسيرة فى محافظة صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وأضاف المصدر أن الطائرة سقطت على منزل فى ناحية يثرب التابعة إلى قضاء بلد جنوبى محافظة صلاح الدين، مؤكدًا إصابة عدة أشخاص.

وأوضح أن سبب السقوط هو خلل فنى طارئ حدث عند هبوط الطائرة، مشيرًا الى أن الطائرة عراقية وأنها تابعة لقاعدة بلد الجوية.