جدة - نرمين السيد - وأضاف المصدر أن الطائرة سقطت على منزل فى ناحية يثرب التابعة إلى قضاء بلد جنوبى محافظة صلاح الدين، مؤكدًا إصابة عدة أشخاص.
وأوضح أن سبب السقوط هو خلل فنى طارئ حدث عند هبوط الطائرة، مشيرًا الى أن الطائرة عراقية وأنها تابعة لقاعدة بلد الجوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق.. سقوط طائرة مسيرة فى محافظة صلاح الدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.