نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايداع دعم الحقيبة المدرسية في الضمان الاجتماعي 1444 المرتبطين بجهاز الضمان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايداع حقيبة المدرسة في الضمان الاجتماعي المرتبطين بجهاز الضمان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذين توفر لهم الوزارة العديد من وسائل الدعم منها معاش الضمان الاجتماعي والدعم المالي للحقيبة المدرسية والزي المدرسي والتي تحرص الوزارة على توفيرها قبل المدرسة أو في بداية العام الدراسي حتى يتمكن المستفيدون في عصر التحول الرقمي والاعتماد على منصة مدرستي الأسر قادرة على إعطاء جميع الأدوات التي يحتاجها الطالب للمدرسة ورفعت الوزارة قيمة الدعم الممنوح للحقيبة المدرسية إلى 80 ريال ليتمكن الأطفال من شراء المستلزمات الخاصة بهم.

ايداع الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي

لمساعدة متلقي الضمان الاجتماعي على سداد احتياجات أطفالهم على مدار العام، قامت أتاحت مؤسسة الضمان الاجتماعي لهم الاستفادة من برنامج دعم الحقيبة المدرسية، حيث سيتم توزيع الحقيبة المدرسية عام 1444 حيث يشترط أن يتم ذلك قبل بداية الفصل الدراسي الأول وأن يحصل الطلاب من مختلف المستويات الأكاديمية على كامل قيمة الدعم.

تتمثل إحدى الأولويات التي حددتها وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية في دعم الحقيبة المدرسية وأدرجت الوزارة الفئات المؤهلة لاسترداد تكاليف الحقائب المدرسية في بيانها الرسمي.

التسجيل في الحقيبة المدرسية للضمان

بالإضافة إلى ذلك نوفر لكم معلومات حول كيفية التسجيل في برنامج الحقيبة المدرسية ومتطلبات الحصول على الدعم، فهي كالتالي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

لاستخدام الخدمات الإلكترونية اختر النص.

استخدم رقم البطاقة الوطنية لتسجيل الدخول بحسابك الشخصي.

ضع كل المعلومات الضرورية في المكان المناسب.

بعد إدخال طلبك اكتب رقم الاستفسار الذي يظهر على الشاشة.

بعد إدخال رقم التحقيق حدد مربع استعلام الدعم.

ثم سيتم الكشف عن معلومات الدعم الخاصة بالحقيبة المدرسية للطالب بالكامل.

إيداع الحقيبة المدرسية

في بداية العام الدراسي يتم توفير الدعم للحقائب المدرسية والمواد الدراسية والزي المدرسي، بالنسبة للأسر المستفيدة المسجلة في الضمان الاجتماعي فإن وديعة الدعم تضاهي معاش الضمان الاجتماعي، قد تغطي المساعدة التلقائية كلاً من معاش سبتمبر وتكلفة زي الطالب وحقيبة الكتاب، يُدفع معاش الضمان الاجتماعي في بداية كل شهر ميلادي، ولا تزال مخصصات سبتمبر مستحقة الدفع.