روسيا: نبذل قصارى جهدنا لإنجاح مهمة وكالة الطاقة الذرية فى زابوروجيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن فريق بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى طريقه إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية، مؤكدة أن موسكو تبذل قصارى جهدها لضمان نجاح الزيارة وأمانها.





وقالت زاخاروفا، فى بيان لها أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "وفقا لمعلوماتنا، فإن فريق الوكالة فى طريقه إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية"، مضيفة أن الجانب الروسى يقوم بكل ماهو ضرورى من أجل نجاح هذه المهمة.

وأشارت إلى أن المهمة ستتم بقيادة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، موضحة أنه يتم الإعداد لتلك المهمة منذ ثلاثة أشهر.

وأضافت:"نأمل أن يكون ممثلو الوكالة، الذين من المتوقع أن يصلوا إلى محطة الطاقة قريبا، قادرين على فحص الوضع على الأرض بشكل مفصل، لتقييم عواقب الضربات الأوكرانية اللإنسانية على الأشياء والمنشآت الموجودة فى هذا الموقع، وللتأكد من أن المعلومات التى يقدمها الجانب الروسى بشكل شبه يومى حول الوضع المتزايد الخطورة فى محطة "زابوروجيا" صحيحة تماما".

وشددت على إيمان روسيا بـ"موضوعية ومهنية" مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحة أن هذه هى مهمتها وهدفها الأساسى.

وتابعت زاخاروفا أن محاولات الجانب الأوكرانى فى عرقلة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتكثيف الهجمات على هذا الموقع، واستخدام الأسلحة الثقيلة بشكل متزايد، تنفى كل التصريحات التى أدلى بها النظام الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، والتى يزعم فيها اهتمام كييف بزيارة جروسى إلى زابوروجيا.

وأوضحت: "نأمل ألا تؤتى خطط الاستراتيجيين الأوكرانيين لعرقلة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى ثمارها، وأن تتم المهمة".

وأكدت الدبلوماسية الروسية أن وجود بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى محطة زابوروجيا للطاقة النووية سيمكن من تحسين الوضع وإجبار القوات الأوكرانية على"العودة إلى رشدها" ووقف قصف محطة الطاقة والأراضى المجاورة للأبد.

يذكر أن القوات الأوكرانية نفذت خلال الأيام القليلة الماضية عدة ضربات على مقرات محطة زاباروجيا باستخدام طائرات بدون طيار ومدفعية ثقيلة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وتم إحباط معظم الهجمات من خلال أنظمة الدفاع الجوى. ومع ذلك، أصابت القذائف بعض منشآت البنية التحتية ومحيط منشأة لتخزين النفايات النووية.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بتعريض محطة زاباروجيا النووية للخطر، فى حين دعا الأمين العام أنطونيو جوتيريش الجانبين إلى وقف كل الأنشطة العسكرية فى محيط المنشأة.