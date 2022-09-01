العالم اليوم - تعويم سفينة جنحت في قناة السويس.. وانتظام حركة الملاحة

انتم الان تتابعون خبر تعويم سفينة جنحت في قناة السويس.. وانتظام حركة الملاحة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 02:20 صباحاً - نجحت هيئة قناة السويس في تعويم ناقلة نفط، جنحت في المجري الملاحي للقناة الواقعة شرقي مصر، ليل الأربعاء، بعد أقل من 20 دقيقة من الواقعة، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وأعلن التلفزيون المصري نقلا عن الهيئة انتظام حركة الملاحة في القناة بعد تعويم السفينة الجانحة.

وكان مصدران ملاحيان ذكرا أن سفينة جنحت في قناة السويس في وقت متأخر من الأربعاء، وأن زوارق القطر تعمل على تعويمها.

ووفقا لخدمة "تانكر تراكرز" لتتبع حركة الناقلات، فقدت الناقلة "أفينيتي في"، وهي من طراز "أفراماكس"، السيطرة على ما يبدو في قناة السويس أثناء إبحارها جنوبا.

وكتبت الخدمة على "تويتر": "أوقفت حركة الملاحة مؤقتا وتتجه الآن جنوبا من جديد، لكنها تتحرك ببطء بمساعدة زورق قطر".