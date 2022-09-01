نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tansik.digital.gov.eg لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الاولى والثانية عبر موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2022، يتزايد البحث حول لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2022 من قبل طلاب المرحلة الاولى والثانية “علمي وادبي” لمعرفة كليتهم الجديدة التي تم ترشيحهم إليها لاستكمال مسيرتهم التعليمية، ومن المنتظر أن تعلن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 خلال الأيام القادمة، وذلك بعدما أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن غلق باب التسجيل في تقليل الاغتراب قبل ساعات من الآن، وخلال السطور التالية ستقدم لكم أسرة “ثقفني” طريقة الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 اونلاين، فتابعونا.

لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2022

وتستعد وزارة التعليم العالي لرفع النتائج عبر لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2022، وذلك خلال أقل من 72 ساعة من الآن، بعد أن يكون تم فحص الطلبات المقدمة من قبل الطلاب للتحويل إلى كليات مناظرة أوغير مناظرة تقع داخل نطاقهم الجغرافي، علما بأن نتيجة التحويلات وتقليل الاغتراب ترتكز في الأساس على عدد الأماكن المتاحة في الكلية المرغوب التحويل إليها، والتي عادة ما تكون في حدود 10% من الأعداد المقبولة في الكلية، وتكون الأولوية للطالب الحاصل على أعلى مجموع في الثانوية العامة، كما أشارت الوزارة أن سيتم اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المنطقة التعليمية التى تقع بها تلك الجهات التعليمية، ويتم التحويل إليها وفقا للحد الأدنى للقبول، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 عبر موقع التنسيق برقم الجلوس:

قم بالدخول إلى موقع التنسيق.

اضغط على ايفونة نتيجة تقليل الاغتراب 2022.

قم بادخال رقم جلوسك في الثانوية العامة بشكل واضح بالأرقام.

الآن ابدء في تدوين رقمك السري الموجود في استمارة النجاح.

ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

الآن اضغط على كلمة “متابعة”.

بسهولة قم بطباعة جواب الترشح الجديد الظاهر أمامك وتوجه به إلى الجهة المذكورة لاستكمال اجراءات التقديم.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022

وكان باب التسجيل في خدمة تقليل الاغتراب 2022 قد فتح من يوم السبت الماضي الموافق 27 أغسطس واستمر حتى نهاية الشهر نفسه عبر موقع التنسيق الرسمي، علما بأنه لا توجد تحويلات ورقية، ولكل طالب الأحقية في تقديم طلب التحويل لمرة واحدة فقط مع استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها.