العالم اليوم - معاناة جديدة.. تفاصيل أزمة الاتصالات والإنترنت في لبنان

انتم الان تتابعون خبر معاناة جديدة.. تفاصيل أزمة الاتصالات والإنترنت في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 01:23 صباحاً - يعاني لبنان، الأربعاء، انقطاعا وأعطالا في شبكات الاتصالات والإنترنت في أرجاء البلاد، حسبما أفاد مواطنون عن توقف هذه الخدمات كليا في أماكن تواجدهم بمناطق مختلفة.

وتعطلت خدمة الإنترنت في بيروت حسب مراسل "دوت الخليج"، كما ساءت خدمة الاتصالات بشكل ملحوظ، وبات الاتصال بالشبكة العنكبوتية أو حتى إجراء اتصال هاتفي أمرا بالغ الصعوبة.

ما سبب الأزمة؟

• يعود هذا الانقطاع للإضراب الذي تنفذه نقابة عمال ومستخدمي هيئة "أوجيرو" للاتصالات، ولتوقف أعمال صيانة الأعطال، وفق مراقبين.

• أدى الإضراب إلى غياب التغطية في عدة مناطق، كما توقف العمل في سنترالات اتصالات عدة في بيروت والدامور جنوبي العاصمة، وفي النبطية جنوبي لبنان، وخرجت عدة مراكز أخرى عن الخدمة بشكل كامل.

• من المتوقع أن تتوقف سنترالات أخرى عن العمل في غضون ساعات، مما يهدد بتعطل خدمات الإنترنت والاتصالات كليا.

ويطالب موظفو "أوجيرو" بتحسين رواتبهم واحتسابها على سعر منصة "صيرفة"، التي تعتمد سعر 27200 ليرة للدولار الواحد، بدلا من قبض رواتبهم على أساس سعر الصرف الرسمي، وهو 1500 ليرة للدولار.

ويقول الموظفون إن "اعتماد سعر صيرفة بدل سعر الصرف الرسمي ضروري لكي يتناسب والإيرادات العالية لقطاع الاتصالات، خصوصا بعد زيادة الفاتورة الهاتفية، في حين بقيت رواتب الموظفين على حالها وسط ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة".

ويتواصل إضراب الموظفين منذ الثلاثاء، وسط تحذيرات من انقطاع شامل للاتصالات في أنحاء لبنان.

خارج الخدمة

ومن جهة أخرى، يتواصل إضراب موظفي شركتي الاتصالات الخلوية "إم تي سي" و"ألفا" منذ أيام، بسبب تدني قيمة رواتبهم.

وانقطعت خدمات الشركتين في منطقة الجنوب اللبناني من إنترنت واتصالات بسبب الأعطال الطارئة، كما أدى الإضراب إلى تعطل تسيير معاملات المستخدمين وسوء الخدمة.

وأعلن بعض الشركات المزودة للإنترنت أن الأعطال الحاصلة في هيئة "أوجيرو" وغياب الصيانة، أثرت بشكل مباشر على خدمة الإنترنت في البلاد.

وقالت شركتا "آي دي إم" و"سيبيريا"، إن "خدمة الإنترنت لدى العديد من المشتركين في بيروت وغيرها من المناطق توقفت"، حيث تقدم الشركتان الخدمة.

وأوضحت الشركتان في بيان أن "هذا التوقف ناجم عن أعطال متفرقة في السنترالات الموجودة في بيروت وفي مختلف المناطق، كما أنه نتيجة لإضراب الموظفين في شركة أوجيرو، وهو يطال كل الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في لبنان".

واعتذرت الشركتان عن هذه الأعطال التي تأثر بها المواطنون والحركة الاقتصادية، وأعلنت أنهما تعملان بقدر المستطاع على الإسراع في إعادة الخدمة للمشتركين.

قطع طرقات.. وانقطاع للكهرباء والمياه

• في الشمال اللبناني، قطع محتجون الطريق المقابل لمعمل دير عمار لإنتاج الطاقة مساء الأربعاء، بسبب الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي.

• أدى الاحتجاج إلى مواجهات بين متظاهرين والجيش اللبناني، وأضرم المحتجون النيران في المنطقة المحاذية للمعمل وسط حالة من التوتر.

• كما قطع محتجون طريق سعدنايل زحلة في البقاع شرقي لبنان، وسط أنباء عن سماع إطلاق نار داخل شركة كهرباء زحلة.

• في منطقة الدكوانة شمالي بيروت، قطع محتجون الطريق الأساسي احتجاجا على انقطاع المياه منذ أيام.

• لبنان يعيش عتمة شبه تامة بسبب الانقطاع الكامل للكهرباء، والتقنين الشديد الذي يصل إلى 23 ساعة يوميا.